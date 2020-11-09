Бельерин об ЛГБТ: «Футбол корнями уходит в маскулинную культуру и бывает токсичен. Мы должны принимать всех такими, какие они есть»

Защитник поделился мнением об отношении к гомосексуализму и ЛГБТ-культуре в футболе.

«Я сам подвергался оскорблениям. Когда у меня были длинные волосы, меня оскорбляли на почве гомофобии. Футбол своими корнями уходит в маскулинную культуру, иногда футбол очень токсичен.

Но общество XXI века отличается от того, что было 20-30 лет назад. Мир развивается, и мы должны принимать всех такими, какие они есть. Так мы станем счастливее.

Если бы футболист-гей сделал каминг-аут, он получил бы большую поддержку со стороны множества игроков и фанатов, но со стороны значительной части [общества] поддержки бы не было.

Футболисты должны помогать преодолевать эти барьеры, потому что мы привилегированны. Я белый парень-гетеросексуал, у меня много привилегий. Я буду поддерживать вас», – сказал Бельерин в общении с ЛГБТ-болельщиками клуба.