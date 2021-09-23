Журавель о рэпе «Матч ТВ» со словами «даже Дзюба не подрочит»: «Подколоть, улыбнуться, зацепить – ради этого он и делался»

Комментатор «Матч ТВ» прокомментировал ролик канала, в котором упоминается форвард .

Канал, презентуя новый сезон, использовал такие строки в рэп-композиции: «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет. Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит».

«Какой скандал! Ролик, который на презентации на телефон снимали 500 человек, «утек в сеть»!

И ролик казнил «Палач». Он в своем тексте анонсировал стыд. И ничего стыдного не предъявил.

Удивительно, что искушенный тролль удивляется провокациям и подклолам в ролике. Ради этого он и делался – подколоть, улыбнуться, зацепить.

И еще очень забавно, что в шутливом ролике «Палач» ищет фактологию. Купили права на АПЛ и не напряглись. Ой, как тогда стоит удивиться, что в «Дюне» песок из пустыни становится дорогущим топливом.

Литературная условность! Есть жанр научной фантастики, а есть жанр провокационного ролика. В одном летают космические корабли, в другом – фигуры речи. Сюрприз-сюрприз!» – написал Журавель.

«Каждый канал так хочет, их контент не интересен, даже Дзюба не подрочит». Да, это презентация «Матч ТВ» для рекламодателей