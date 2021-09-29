У Клаудиньо 4 (2+2) очка в 3 последних матчах за «Зенит»

Полузащитник Клаудиньо Родригес открыл счет в матче группового этапа чемпионов против «Мальме» (1:0, первый тайм).

За три последних матча бразилец забил два гола и сделал две результативные передачи.

В матче против (3:1) хавбек отличился сам и ассистировал Артему Дзюбе, а в игре против (2:1) он вновь отметился голевой передачей на 33-летнего нападающего.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Мальме». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.