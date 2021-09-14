Дзюба, Клаудиньо и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун – в запасе

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба.

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Мальме». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Начало – в 19:45 по московскому времени.

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