Дзюба, Клаудиньо и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Мальме». Азмун – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба.
Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Мальме». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.
Начало – в 19:45 по московскому времени.
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