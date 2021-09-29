Видеотрансляция матча «Зенит» – «Мальме». 1:0 – Клаудиньо забил! Текстовый онлайн есть

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Мальме».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Ее можно посмотреть на нашем сайте.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.45, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 9 Клаудиньо.
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Зенит –
Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком, Клаудиньо.
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Мальме –
Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип, Инносент, Бирманчевич, Чолак.