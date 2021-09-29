Видеотрансляция матча «Зенит» – «Мальме». 1:0 – Клаудиньо забил! Текстовый онлайн есть

Теги Зенит Мальме Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Мальме».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Ее можно посмотреть на нашем сайте.

Зенит Россия – Мальме Швеция 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 сентября, 19.45, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Клаудиньо.
ЗенитКрицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком, Клаудиньо.
МальмеДалин, Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип, Инносент, Бирманчевич, Чолак.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные