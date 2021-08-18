Прядкин может уйти с поста президента РПЛ. Хачатурянц – наиболее вероятный преемник («РБ Спорт»)

может покинуть пост президента в ближайшее время.

Клубы имеют вопросы к руководству лиги, поэтому был поднят вопрос смены руководителя.

В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей команд Премьер-лиги.

В частности, речь идет о ( ), Павле Пивоварове ( ), ( ) и («Уфа»).

По данным «РБ Спорт», наибольшие шансы стать новым президентом РПЛ у , который сейчас возглавляет судейский комитет .

Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 2007 года.