Прядкин может уйти с поста президента РПЛ. Хачатурянц – наиболее вероятный преемник («РБ Спорт»)

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Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время.

Клубы имеют вопросы к руководству лиги, поэтому был поднят вопрос смены руководителя.

В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей команд Премьер-лиги.

В частности, речь идет о Рустеме Сайманове («Рубин»), Павле Пивоварове («Динамо»), Романе Бабаеве (ЦСКА) и Шамиле Газизове («Уфа»).

По данным «РБ Спорт», наибольшие шансы стать новым президентом РПЛ у Ашота Хачатурянца, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.

Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 2007 года.

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