Прядкин может уйти с поста президента РПЛ. Хачатурянц – наиболее вероятный преемник («РБ Спорт»)

Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время.
Клубы имеют вопросы к руководству лиги, поэтому был поднят вопрос смены руководителя.
В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей команд Премьер-лиги.
В частности, речь идет о Рустеме Сайманове («Рубин»), Павле Пивоварове («Динамо»), Романе Бабаеве (ЦСКА) и Шамиле Газизове («Уфа»).
По данным «РБ Спорт», наибольшие шансы стать новым президентом РПЛ у Ашота Хачатурянца, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.
Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 2007 года.