Ротенберг о словах Хашига про «Сочи» и Петербург: «На бредовые высказывания не обращаю внимания»

Президент «Сочи» прокомментировал заявления генерального директора «Краснодара» после матча команд в 9-м туре РПЛ (0:3).

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ». Также он заявил: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется».

– Задело ли вас высказывание генерального директора «Краснодара» о том, что «Сочи» – клуб из Санкт Петербурга?

– Я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания, – заявил Ротенберг.

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