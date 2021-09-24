Почеттино о «ПСЖ»: «Cтать лучшими в Европе – наша мечта, но нужны время и инвестиции»

Главный тренер высказался о борьбе команды за трофеи.

«То, что наша команда лишь строится, является фактом. Это не просто мнение.

Давайте мыслить здраво, посмотрим на историю. «ПСЖ» в процессе строительства. Тут и обсуждать нечего.

«Манчестер Сити» работает под руководством лучшего тренера мира – , я так считаю. Их клуб хочет выиграть чемпионов. Но в список команд, способных выиграть турнир, я бы включил и другие – всего около пятнадцати.

Выиграть ЛЧ – наша мечта. Нашему клубу 50 лет, и он всегда стремился утвердиться в качестве лучшей команды Европы. Этот процесс занимает определенное время, требует терпения и инвестиций. «Манчестер Сити» в этом плане продвинулся дальше «ПСЖ», но в отдельно взятом матче случиться может что угодно.

Мы будем стараться найти уязвимости в их игре и использовать наши сильные стороны», – сказал Почеттино.

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