Пеп Гвардиола: «Надеюсь, Месси сыграет с «Ман Сити» – во благо футбола»

Главный тренер «Манчестер Сити» выразил надежду на то, что форвард «ПСЖ» примет участие в матче команд в Лиге чемпионов.

«То, что он сделал за свою карьеру, более чем исключительно. Я надеюсь, что завтра он сможет сыграть – во благо футбола.

В прошлом сезоне у «ПСЖ» была фантастическая команда, и матчи между нами были равными. А теперь у них еще и Месси есть.

«ПСЖ» – серьезный конкурент. Но это другая игра, групповой этап, все иначе. Увидим, как все будет», – сказал тренер.

34-летний аргентинец пропустил две игры парижан из-за повреждения колена. Сегодня Лионель занимался вместе с партнерами по команде и должен попасть в заявку на матч с «Сити».

Матч «ПСЖ» – состоится 28 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Мбаппе жалуется на Неймара, а Доннарумме плохо за спиной Наваса (но за него Месси). На таком фоне у «ПСЖ» – 8 из 8 в лиге