Месси и Верратти будут в заявке «ПСЖ» на матч с «Ман Сити» (L’Équipe)

Нападающий Лионель Месси и полузащитник должны восстановиться от травм к матчу группового этапа между «ПСЖ» и .

По данным L’Équipe, Месси и Верратти будут в заявке парижан на игру против английского клуба.

Напомним, что из-за повреждения, полученного в игре Лиги 1 с «Лионом» (2:1), Месси пропустил матч против «Метца» (2:1), а также не сыграет с «Монпелье».

Верратти не выходил на поле с 5 сентября. Тогда он в составе сборной Италии принял участие в матче квалификации ЧМ-2022 против Швейцарии (0:0). За «ПСЖ» Марко в прошлый раз сыграл 29 августа.

встретится с «Манчестер Сити» во вторник, 28 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.