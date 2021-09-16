Месси и Верратти будут в заявке «ПСЖ» на матч с «Ман Сити» (L’Équipe)

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти должны восстановиться от травм к матчу группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
По данным L’Équipe, Месси и Верратти будут в заявке парижан на игру против английского клуба.
Напомним, что из-за повреждения, полученного в игре Лиги 1 с «Лионом» (2:1), Месси пропустил матч против «Метца» (2:1), а также не сыграет с «Монпелье».
Верратти не выходил на поле с 5 сентября. Тогда он в составе сборной Италии принял участие в матче квалификации ЧМ-2022 против Швейцарии (0:0). За «ПСЖ» Марко в прошлый раз сыграл 29 августа.
«ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» во вторник, 28 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.