Тренер «Барсы» Схройдер: «Нам не хватало Фати. У нас будет очень мощный состав, когда все вернутся»

Тренер Алфред Схройдер, руководивший «Барселоной» в матче с (3:0) из-за дисквалификации , подвел итоги встречи.

«Мы провели много матчей, не только этот. Сегодня все сложилось здорово. Команда показала хорошее движение.

Мы знаем, насколько хорош . Нам не хватало его индивидуальных качеств, мы знаем, чем он обладает. Рады, что он снова готов играть.

Ансу отлично вошел в игру, но нельзя забывать и остальных игроков, они тоже провели отличный матч.

Я считаю, что у «Барсы» отличный состав, когда все игроки здоровы, у нас есть варианты. Теперь мы должны сделать все, чтобы имеющиеся футболисты демонстрировали свой максимум.

Скоро вернется Педри. И когда все будут доступны, у нас будет очень мощный состав», – сказал Схройдер.