Тренер «Барсы» Схройдер: «Нам не хватало Фати. У нас будет очень мощный состав, когда все вернутся»

Тренер Алфред Схройдер, руководивший «Барселоной» в матче с «Леванте» (3:0) из-за дисквалификации Роналда Кумана, подвел итоги встречи.
«Мы провели много матчей, не только этот. Сегодня все сложилось здорово. Команда показала хорошее движение.
Мы знаем, насколько хорош Ансу Фати. Нам не хватало его индивидуальных качеств, мы знаем, чем он обладает. Рады, что он снова готов играть.
Ансу отлично вошел в игру, но нельзя забывать и остальных игроков, они тоже провели отличный матч.
Я считаю, что у «Барсы» отличный состав, когда все игроки здоровы, у нас есть варианты. Теперь мы должны сделать все, чтобы имеющиеся футболисты демонстрировали свой максимум.
Скоро вернется Педри. И когда все будут доступны, у нас будет очень мощный состав», – сказал Схройдер.