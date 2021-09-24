«Барселона» прервала серию из 3 матчей без побед

«Барселона» обыграла в матче 7-го тура чемпионата Испании (3:0).

Команда прервала серию из трех игр без побед – ранее каталонцы уступили «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3) и сыграли вничью с «Гранадой» (1:1) и в Ла Лиге (0:0).

Главный тренер сине-гранатовых пропускал сегодняшний матч из-за дисквалификации.

В следующем матче встретится с «Бенфикой» во 2-м туре группового раунда ЛЧ 29 сентября.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Леванте».