Вратарь «Крыльев» Ломаев о пенальти «Зенита»: «Ну такое… Не стопроцентное, мягко говоря, решение»

Вратарь дал комментарий после матча против (1:2).

– Сложная игра получилась с «Зенитом», казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили в итоге, и игра сложилась не в нашу пользу?

– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило.

По поводу пенальти, мне кажется, что это суперспорное решение. Он даже не пошел ВАР смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не стопроцентное, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

– В чем «Зенит» все-таки сегодня превзошел «Крылья»?

– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.

– Что можешь сказать по пенальти. Были ли какие-то шансы его отбить?

– Мы все пенальти всегда разбираем. До этого Сутормин бил в тот угол, куда я упал, в матче с «Локомотивом». Остальные все – в противоположные. Не могу это разбирать. Если бы я отбил, а так не могу ничего сказать по этому поводу.

– Несмотря на то, что у «Зенита» было преимущество, «Крылья» забили первыми. Было ощущение, что команда может сегодня даже победить? Или в какой-то момент игра переломилась?

– Мы каждый матч выходим, неважно с кем играем, играть на победу. Выходим играть в свой футбол. То есть не закрываться, не сидеть на своей половине, стараться комбинировать. Что мы и делали.

А касательно того, что мы забили, то мы рассчитывали, что у нас будут быстрые атаки, где сможем реализовать моменты. Но, к сожалению, «Зенит» смог забить в конце первого и второго таймов, – сказал Ломаев.

Матч обслуживала бригада .

Спорный гол «Крыльев»: судья мог отменять сразу по двум причинам. Но потом включился Дзюба – и «Зенит» победил