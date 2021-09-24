«Челси» впервые при Тухеле ни разу не пробил в створ ворот соперника

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 6-го тура .

Лондонский клуб не смог ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с «Челси» произошло впервые после назначения на пост главного тренера.

В сегодняшнем матче «Челси» нанес 5 ударов в сторону ворот «Ман Сити». При этом команда ударила в створ ворот «Челси» четыре раза, в целом нанеся 15 ударов по воротам.

«Ман Сити» выиграл у «Челси» впервые с января. С того момента у «горожан» было 3 поражения от «синих»