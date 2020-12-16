Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» нет форварда, который забьет 25 голов. Такой мощи в атаке, как у «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэма», у нас нет»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о нехватке нападающих в команде.

«Нападающий – это нападающий. Они всегда немного в стороне от остальных и находятся на своей волне. Вместе с вратарями они образуют группу игроков, к которым нужен особый подход.

Их сложнее всего подписать. Нам выпала честь иметь в составе Серхио Агуэро на протяжении стольких лет, но, к сожалению, в прошлом году у него были серьезные травмы.

Мы выжили без него, но, когда он выходил на поле, у нас появлялось что-то особое. У нас выдающиеся игроки, но нет такой мощи в атаке, как у «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма».

Мы должны использовать командные качества. У нас нет футболиста, который может забить 25 голов за сезон, поэтому мы должны делать это всей командой. Это мы и попытаемся сделать по ходу нынешнего сезона», – сказал Гвардиола.

Сегодня «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», матч начнется в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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