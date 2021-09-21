Лапорта – фанатам «Барсы»: «Сохраняйте спокойствие, мы решим все проблемы. Постараемся выиграть у «Кадиса»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам после матча 5-го тура Ла Лиги против «Гранады» (1:1).
«Я прошу вас продолжать поддерживать нашу команду. Игроки нуждаются в вас и очень благодарны вам.
Вы знаете, что мы переживаем тяжелый период. И в эти трудные моменты вы должны быть рядом с нами.
Вы можете быть уверены, что в матче с «Кадисом» наша команда постарается победить. Я не знаю, что произойдет, но, несмотря ни на что, продолжайте поддерживать команду в матче с «Леванте», который состоится на этой неделе. Команде нужно это.
Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно предпринять. Мы решим все проблемы. Спасибо вам большое. Visca el Barça», – сказал Лапорта.
«Барса» сыграет с «Кадисом» в гостях послезавтра, 23 сентября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.