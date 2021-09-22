Жоан Лапорта: «Будущее Кумана в «Барсе» не зависит от результата матча с «Кадисом». Мы с тренером»

Президент «Барселоны» заявил, что будущее главного тренера команды не зависит от сегодняшнего матча с .

«Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего результата. Мы с тренером. Он главный тренер «Барселоны», и мы хотим, чтобы все было хорошо.

Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов, а в случае «Барсы» – еще и от стиля игры.

Роналд – наш тренер, и мы с ним сегодня», – сказал Лапорта в интервью El Chiringuito de Jugones.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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