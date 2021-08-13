У «Ростова» при Семине 1 победа в 7 матчах

уступил (0:1) в матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России.

С главным тренером у ростовчан всего одна победа в семи играх.

Показатели «Ростова» на этом промежутке следующие: 1 победа, 3 поражения и 3 ничьих.

Команда с Семиным, который сменил Валерия Карпина, обыграла только «Нижний Новгород» (2:1). С Карпиным команда, напомним, стартовала с двух поражений в сезоне.

Следующий матч южане проведут 26 сентября. Команда Юрия Семина встретится с «Ахматом» в 9-м туре .