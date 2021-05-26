Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Холанд – 2-й, Кейн – 3-й (Transfermarkt)

Нападающий «ПСЖ» назван самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость француза оценивается в 160 миллионов евро.

На второе место вышел форвард дортмундской «Боруссии» , прибавивший в цене 20 млн евро (130 млн). Замыкает тройку нападающий Харри Кейн (120 млн).

Форвард «Барселоны» (17-22-е места) оценен в 80 млн евро, а нападающий (95-115-е места) – в 45 млн.

1. Килиан Мбаппе ( ) – 160 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 130

3. («Тоттенхэм») – 120

4-8. («Боруссия» Дортмунд) – 100

4-8. ( ) – 100

4-8. ( ) – 100

4-8. Кевин де Брюйне ( ) – 100

4-8. Неймар («ПСЖ») – 100

9-13. Френки де Йонг ( ) – 90

9-13. ( ) – 90

9-13. ( ) – 90

9-13. («Манчестер Сити») – 90

9-13. ( ) – 90

Фоден – самый дорогой игрок топ-5 лиг, Рэшфорд – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 12-й, Вернер – 17-й (CIES)