Месси – самый высокооплачиваемый игрок мира в 2020-м. Он получил 126 млн долларов – больше Роналду на 9 млн (Forbes)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.
Аргентинец расположился на первой строчке с суммой в 126 миллионов долларов. Из них 92 миллиона – это зарплата, 34 – доходы от рекламных контрактов.
Вслед за Месси расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он заработал 117 миллионов долларов, из них 70 млн – зарплата, 47 – поступления от рекламы.
Третье место у форварда «ПСЖ» Неймара (96 миллионов в целом), четвертое – у его партнера по линии атаки Килиана Мбаппе (42 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира
1. Лионель Месси («Барселона») – 126 млн долларов;
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 117 млн;
3. Неймар («ПСЖ») – 96 млн;
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 42 млн;
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 37 млн;
6. Поль Погба («МЮ») – 34 млн;
7. Антуан Гризманн («Барселона») – 33 млн;
8. Гарет Бэйл («Реал») – 29 млн;
9. Роберт Левандовски («Бавария») – 28 млн;
10. Давид Де Хеа («МЮ») – 27 млн.