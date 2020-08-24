Месси – самый высокооплачиваемый игрок мира в 2020-м. Он получил 126 млн долларов – больше Роналду на 9 млн (Forbes)

Форвард «Барселоны» возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.

Аргентинец расположился на первой строчке с суммой в 126 миллионов долларов. Из них 92 миллиона – это зарплата, 34 – доходы от рекламных контрактов.

Вслед за Месси расположился нападающий . Он заработал 117 миллионов долларов, из них 70 млн – зарплата, 47 – поступления от рекламы.

Третье место у форварда «ПСЖ» (96 миллионов в целом), четвертое – у его партнера по линии атаки Килиана Мбаппе (42 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира

1. Лионель Месси («Барселона») – 126 млн долларов;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 117 млн;

3. Неймар («ПСЖ») – 96 млн;

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 42 млн;

5. Мохамед Салах ( ) – 37 млн;

6. Поль Погба ( ) – 34 млн;

7. Антуан Гризманн ( ) – 33 млн;

8. Гарет Бэйл («Реал») – 29 млн;

9. Роберт Левандовски ( ) – 28 млн;

10. Давид Де Хеа («МЮ») – 27 млн.