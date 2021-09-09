ФИФА наказала Венгрию за расизм в матче с Англией: одна игра без зрителей, еще одна – условно. Штраф – почти 185 тысяч евро

наказала сборную Венгрии за расистские выкрики болельщиков в адрес некоторых игроков сборной Англии во время матча квалификации ЧМ-2022 (0:4).

Сборная Венгрии проведет следующий матч отбора ЧМ-2022 при пустых трибунах. 9 октября команда встретится с Албанией.

Кроме того, венгерская федерация оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (почти 185 тысяч евро), что является одним из крупнейших финансовых штрафов, наложенных на страну мировым руководящим органом.

Еще одним матчем без зрителей Венгрия наказана условно. Наказание вступит в силу, если в течение двух лет испытательного срока будут новые инциденты с участием болельщиков.

В матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема.

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