Василий Уткин: «Заболотный – русский леший-халк. Он просто молодец»

Журналист Василий Уткин высказался об исходе московского дерби в 8-м туре РПЛ ЦСКА – (1:0).

«Мне показалось, что игра была выше моих ожиданий, хотя я почитал: многие ее ругают. Она была невысокого качества, если говорить в общем. Я сказал «выше ожиданий», потому что прекрасно понятно, что обе команды не в порядке. Обеим командам не хватает чего-то существенного.

Почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было. Но он ничего не смог показать из-за проблем со здоровьем или чего-то еще.

Также в очередной раз можем задаться вопросом: «На кой «Спартаку» Промес?» Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше? Нет, он вел игру и тащил «Спартак» на себе. Сейчас он не стоит тех 20 миллионов.

Думаю, в матч-менеджменте переиграл Алексея Березуцкого. Но любая ничейная игра перестает быть ничейной, если происходит один точный удар. Обе команды забили. Оба гола проверяли на офсайд. У ЦСКА офсайда не было, у «Спартака» – был.

Не могу не поздравить Антона Заболотного – ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», – сказал Уткин.

ЦСКА и «Спартак» не дали ни качества, ни эмоции. Команда Витории была острее, но она не хороша