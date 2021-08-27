Фукс вернется на поле в ноябре. Защитник сыграл за ЦСКА 12 минут за год

Стали известны сроки восстановления защитника ЦСКА Бруно Фукса.

22-летний бразилец получил травму задней поверхности бедра в конце августа.

«Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале.

Что касается , то по нему пока никаких прогнозов нет», – сказал источник из ЦСКА «РБ Спорт».

Фукс перешел в московский клуб в августе 2020-го. За год за основной состав ЦСКА в официальных матчах бразилец сыграл всего 12 минут.

Магнуссон получил травму в матче 24-го тура сезона-2020/21 с «Тамбовом» (2:1) и до сих пор не восстановился.