Фукс вернется на поле в ноябре. Защитник сыграл за ЦСКА 12 минут за год

Стали известны сроки восстановления защитника ЦСКА Бруно Фукса.
22-летний бразилец получил травму задней поверхности бедра в конце августа.
«Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале.
Что касается Хердюра Магнуссона, то по нему пока никаких прогнозов нет», – сказал источник из ЦСКА «РБ Спорт».
Фукс перешел в московский клуб в августе 2020-го. За год за основной состав ЦСКА в официальных матчах бразилец сыграл всего 12 минут.
Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ сезона-2020/21 с «Тамбовом» (2:1) и до сих пор не восстановился.