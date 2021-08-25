Фукс может пропустить до 2 месяцев. Защитник ЦСКА получил травму в игре за молодежку

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Травма, которую защитник ЦСКА Бруно Фукс получил в матче за молодежную команду, оказалась серьезной.

Изначально планировалось, что через матчи в составе молодежки Фукс будет набирать форму, но из-за повреждения реализовать эти намерения не удалось.

По данным Eurostavka, футболист может пропустить от 1,5 до 2 месяцев из-за травмы, полученной в матче против «Академии Коноплева». 

Ранее защитник пропустил почти весь сезон-2020/21, сыграв лишь 13 минут с «Ахматом».

Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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