Фукс вернется в общую группу ЦСКА в конце сентября. У него травма задней поверхности бедра

сообщил о состоянии здоровья защитника , который получил очередную травму.

«В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра.

Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.

Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.

Сообщалось, что бразилец, травмировавшийся в игре за молодежную команду ЦСКА, может пропустить до 2 месяцев.

Фукс перешел в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила 9,5 млн евро, из которых 1,5 млн евро были предусмотрены в качестве бонусов.

Защитник пропустил почти весь сезон-2020/21, сыграв лишь 13 минут с «Ахматом». Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.