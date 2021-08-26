Фукс вернется в общую группу ЦСКА в конце сентября. У него травма задней поверхности бедра

ЦСКА сообщил о состоянии здоровья защитника Бруно Фукса, который получил очередную травму.
«В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра.
Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.
Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.
Сообщалось, что бразилец, травмировавшийся в игре за молодежную команду ЦСКА, может пропустить до 2 месяцев.
Фукс перешел в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила 9,5 млн евро, из которых 1,5 млн евро были предусмотрены в качестве бонусов.
Защитник пропустил почти весь сезон-2020/21, сыграв лишь 13 минут с «Ахматом». Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.