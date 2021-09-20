«Карпин убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет». Черданцев о сборной

Комментатор оценил расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Очень интересный список. Приятно, что возвращается Дзюба: это говорит о том, что тренер вызывает игроков под решение конкретных задач, вне зависимости от предыстории, так что каких-то домыслов тут быть и не может.

Считаю, что на матчи со Словакией и Словенией, когда мы обязательно должны выигрывать, форвард с такими качествами, как у Артема, необходим. Просто потому, что Смолов на фоне здоровенных соперников, боюсь, потеряется. А Заболотный еще не имеет достаточного опыта и не так здорово, как Дзюба, ведет борьбу.

Полагаю, что сам Карпин убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет. Вспомните матч с «Челси»: самый опасный момент российская команда создала после появления на поле Дзюбы – классическим выходом через верх. Плюс сборной нужен кто-то, кто мог бы не только сам забивать, но и возвращаться, чтобы страховать того же Шкриньяра при стандартах.

Особенно отмечу возвращение в сборную , которому я очень рад. Денис тяжело восстанавливался после той травмы, но Валерий Георгиевич – молодец, что заметил прогресс и старания футболиста.

У нас большой выбор среди полузащитников, но игра сейчас пойдет на результат, без права на ошибку. Так что сейчас в бой пойдут «старики», проверенные люди, которые не дрогнут и не станут нервничать. Опыт Глушакова в следующих матчах, которые для нас станут решающими, необходим.

Вызов Антона Зиньковского – тоже хороший знак. Это значит, что заявление о том, что в сборную будут приглашаться лучшие футболисты своих команд, не является просто декларацией. Я комментировал матч с «Локомотивом», и Зиньковский выделялся в составах обеих команд. Такие поощрения для молодых нужны, чтобы остальные понимали – двери в сборную открыты и для них, нужно только играть хорошо.

Агаларова было странно не пригласить, он лучший нападающий сезона на данный момент. Другой вопрос – насколько этот футболист готов для сборной здесь и сейчас. Полагаю, что для Карпина это будет скорее знакомство и оценка того, как парня примут в коллективе с точки зрения футбола, психологии и так далее. Как и в случае с Зиньковским, это также определенный аванс.

По вратарям – у нас есть совершенно четкий первый номер Гильерме, который продолжает здорово играть в «Локомотиве». Не вижу ему какой-то альтернативы в краткосрочной перспективе.

Но на будущее нам надо наигрывать Сафонова. При любом исходе этого отбора и при любом следующем тренере надо дальше будет ставить именно Матвея с пониманием, что он будет первым номером сборной», – сказал Черданцев.