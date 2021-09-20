«Карпин убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет». Черданцев о сборной

Теги Зенит Крылья Советов Химки Артем Дзюба Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Гильерме Денис Глушаков Георгий Черданцев Уфа Антон Заболотный Милан Шкриньяр Антон Зиньковский Матч ТВ Матвей Сафонов Гамид Агаларов Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Очень интересный список. Приятно, что возвращается Дзюба: это говорит о том, что тренер вызывает игроков под решение конкретных задач, вне зависимости от предыстории, так что каких-то домыслов тут быть и не может.

Считаю, что на матчи со Словакией и Словенией, когда мы обязательно должны выигрывать, форвард с такими качествами, как у Артема, необходим. Просто потому, что Смолов на фоне здоровенных соперников, боюсь, потеряется. А Заболотный еще не имеет достаточного опыта и не так здорово, как Дзюба, ведет борьбу.

Полагаю, что сам Карпин убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет. Вспомните матч «Зенита» с «Челси»: самый опасный момент российская команда создала после появления на поле Дзюбы – классическим выходом через верх. Плюс сборной нужен кто-то, кто мог бы не только сам забивать, но и возвращаться, чтобы страховать того же Шкриньяра при стандартах.

Особенно отмечу возвращение в сборную Дениса Глушакова, которому я очень рад. Денис тяжело восстанавливался после той травмы, но Валерий Георгиевич – молодец, что заметил прогресс и старания футболиста.

У нас большой выбор среди полузащитников, но игра сейчас пойдет на результат, без права на ошибку. Так что сейчас в бой пойдут «старики», проверенные люди, которые не дрогнут и не станут нервничать. Опыт Глушакова в следующих матчах, которые для нас станут решающими, необходим.

Вызов Антона Зиньковского – тоже хороший знак. Это значит, что заявление о том, что в сборную будут приглашаться лучшие футболисты своих команд, не является просто декларацией. Я комментировал матч «Крыльев» с «Локомотивом», и Зиньковский выделялся в составах обеих команд. Такие поощрения для молодых нужны, чтобы остальные понимали – двери в сборную открыты и для них, нужно только играть хорошо.

Агаларова было странно не пригласить, он лучший нападающий сезона на данный момент. Другой вопрос – насколько этот футболист готов для сборной здесь и сейчас. Полагаю, что для Карпина это будет скорее знакомство и оценка того, как парня примут в коллективе с точки зрения футбола, психологии и так далее. Как и в случае с Зиньковским, это также определенный аванс.

По вратарям – у нас есть совершенно четкий первый номер Гильерме, который продолжает здорово играть в «Локомотиве». Не вижу ему какой-то альтернативы в краткосрочной перспективе.

Но на будущее нам надо наигрывать Сафонова. При любом исходе этого отбора и при любом следующем тренере надо дальше будет ставить именно Матвея с пониманием, что он будет первым номером сборной», – сказал Черданцев. 

Опрос

Вы рады возвращению Глушакова и Дзюбы в сборную?
20988 голосов
Да
25%
Сборная России по футболу
Нет
45%
Валерий Карпин
Рад только Глушакову
23%
Денис Глушаков
Рад только Дзюбе
7%
Артем Дзюба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные