Валерий Карпин: «Негатив вокруг Дзюбы можно изменить только голами. Возможно, и он будет одним из капитанов, если вернется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в команду.
– Как вам Бакаев?
– Сложно оценить его форму, когда он выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше.
Зная его уровень – если в этих турах он будет получать больше игрового времени, сможем оценить.
– Болельщики не рады Дзюбе в сборной?
– Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.
– Дзюба может стать капитаном?
– Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов, – сказал Карпин.