Валерий Карпин: «Негатив вокруг Дзюбы можно изменить только голами. Возможно, и он будет одним из капитанов, если вернется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возвращении форварда в команду.

– Как вам Бакаев?

– Сложно оценить его форму, когда он выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше.

Зная его уровень – если в этих турах он будет получать больше игрового времени, сможем оценить.

– Болельщики не рады Дзюбе в сборной?

– Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

– Дзюба может стать капитаном?

– Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов, – сказал Карпин.