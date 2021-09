Самолет с баннером в поддержку модели Майорги пролетел над стадионом на матче «МЮ» – «Ньюкасл». Девушка обвиняла Роналду в изнасиловании

Во время игры 4-го тура между и (4:1) над стадионом пролетел самолет с баннером в поддержку модели Кэтрин Майорги.

Акцию организовала феминистические организация Level Up, которая хотела «напомнить людям» об обвинениях в адрес форварда «МЮ» в изнасиловании.

На баннере было написано «Верьте Кэтрин Майорге». Самолет появился над полем почти сразу после начала матча.

Майорга утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны португальца в 2009 году.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц Лас-Вегаса. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях договора о неразглашении, который был заключен в 2010 году.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании по этому делу.

В апреле этого года появилась информация, что американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро) компенсации.

