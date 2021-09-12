Скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортивного директора «Спартака». Зарема хорошо его знает («Чемпионат»)

Скаут Лука Каттани – основной кандидат на должность спортивного директора , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированные источники.

«Летом консультации с ним уже вела , которая хорошо знакома с итальянцем», – утверждается в заявлении одного из них.

«Спартак» рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец.

Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», – прокомментировал эту информацию пресс-атташе московского клуба Дмитрий Зеленов.

Напомним, что в августе 2021 года после серии критических выпадов Салиховой – спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна – команду покинул спортивный директор Дмитрий Попов.