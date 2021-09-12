Скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортивного директора «Спартака». Зарема хорошо его знает («Чемпионат»)

Теги Спартак ПСЖ премьер-лига Россия Чемпионат.com Зарема Салихова Дмитрий Зеленов Футбол

Скаут «ПСЖ» Лука Каттани – основной кандидат на должность спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированные источники. 

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – утверждается в заявлении одного из них. 

«Спартак» рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец.

Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», – прокомментировал эту информацию пресс-атташе московского клуба Дмитрий Зеленов. 

Напомним, что в августе 2021 года после серии критических выпадов Салиховой – спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна – команду покинул спортивный директор Дмитрий Попов.

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