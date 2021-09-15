Гендиректор «Спартака» о поисках спортивного директора: «Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о поиске клубом нового спортивного директора.

– Когда у «Спартака» появится новый спортивный директор?

– Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно.

Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» – молодежка – академия и постараться обеспечить результат, – сказал Мележиков.

Скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортивного директора «Спартака». Зарема хорошо его знает («Чемпионат»)