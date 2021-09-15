«Салах – такой же профессионал, как Роналду. Он войдет в идеальный состав «Ливерпуля» всех времен». Каррагер о Мо

Бывший защитник «Ливерпуля» указал на важность форварда для истории клуба.

«Когда выбираешь идеальный состав «Ливерпуля» из одиннадцати игроков за всю историю, есть позиции, применительно к которым просто думаешь: «Это его место». Алан Хансен, Грэм Сунесс, Джон Барнс, , Иан Раш и Кенни Далглиш. Все эти позиции можно заполнять безотносительно того, что делает эта команда.

И в случае с правым крылом думать больше не о ком. Мо Салах впишется на эту позицию, когда он закончит свои выступления за «Ливерпуль». Он войдет в этот идеальный состав «Ливерпуля» из одиннадцати игроков всех времен. У меня нет никаких сомнений в этом.

Размышляя о нападающих, чей возраст подходит к 29 или 30 годам, мы говорим о , которому 36. Этот парень – машина в вопросах того, как он следит за собой.

Я думаю, Мо Салах – такой же профессионал, как Роналду. Он следит за своим телом. Думаю, у Салаха еще много лет впереди. Поэтому просто надеюсь, что вопрос [нового контракта с ] решится побыстрее.

Всегда есть споры о деньгах. Футболист хочет чуть больше, а клуб готов платить чуть меньше. Но это надо решить. Я держу пальцы скрещенными, чтобы так и случилось, поскольку Салах заслуживает этого ввиду того, что он сделал для «Ливерпуля», – изложил свое мнение англичанин.