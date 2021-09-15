Майка Ричардс: «Салах – лучший фланговый форвард мира, он делает то, что умеет только Месси. Без него «Ливерпуля» не было бы в ЛЧ»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс высоко оценил форварда .

«Я не сравниваю его с , но Салах делает вещи, которые похожи на то, что умеет только Месси. В футболе куча историй об игроках, которые великолепны на тренировках, но теряются во время матчей. Однако Мо, насколько я знаю, не был таким.

Но я до сих пор не уверен, что Салах получает заслуженное признание. Это из-за того, что он играет за сборную Египта, и мы не видим все его матчи по телевизору? Или потому, что он редко дает интервью, а громких заголовков с его именем мало?

Я вижу это предельно четко: Мо – лучший фланговый форвард мира.

Без него «Ливерпуль» не попадал бы в Лигу чемпионов и не боролся бы за титул в этом сезоне. Он просто незаменим, это игрок, способный решать исход больших матчей. Надеюсь, неопределенность с его контрактом быстро разрешится», – написал Ричардс в колонке для Daily Mail.

В этом сезоне Салах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах . Со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться по ссылке.