Румменигге о Холанде: «Будет аукцион. Его заберет тот, кто предложит самую большую зарплату, раз сумма выкупа уже установлена»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем форварда дортмундской .

«Я знаю Ватцке – это человек слова. Он сказал, что они не продадут Эрлинга [этим летом], и они не продали. Хотя будет очень сложно сохранить его в Бундеслиге в 2022 году.

Как я понимаю, с этого момента активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестает забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента.

Мы станем свидетелями настоящего аукциона. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберет тот, кто предложит самую большую зарплату.

Не думаю, что это приемлемо для клуба Бундеслиги, даже для «Баварии», – сказал немец.

Ранее сообщалось, что летом 2022-го в контракте Холанда активируется пункт о 75 млн евро отступных.