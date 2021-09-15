«Какой-то психоз страшный. Давайте просто введем в оборот глагол «проспартачить». Уткин о «Спартаке» в матче с «Легией»

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Журналист Василий Уткин высказался о поражении «Спартака» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы от «Легии» (0:1).

«Важно не то, что «Легия» сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет «Спартак».

Важно, что «Спартак» играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то подлянку. Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?

Давайте просто введем в оборот глагол «проспартачить». Вот наша команда в среду польской «Легии» игру «проспартачила», – сказал Уткин, выступая на своем Youtube-канале.

Напомним, единственный мяч в концовке игры забил полузащитник польской команды Лирим Кастрати.

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