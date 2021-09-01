Гендиректор «Спартака» о Кофрие: «Я призывал не считать трансфер ошибкой. Мои слова неправильно интерпретировали»

Генеральный директор поделился мнением о подписании бельгийского защитника .

– Кофрие шел под пометкой «приобретение на крайний случай». Почему все-таки склонились к его кандидатуре?

– «На крайний случай» это говорили вы, журналисты, а не мы.

По Максу все просто. У нас была непонятная ситуация с Жиго. Все делали для того, чтобы его оставить, что в итоге получилось. Сэм в команде. Но его уход по семейным обстоятельствам был более чем реален.

Мы подстраховались и взяли Кофрие – в защите он достаточно универсален: может сыграть как в центре, так и справа, у него была хорошая статистика в Бельгии. Так что это еще и конкуренция Рассказову.

– После ваших слов о Кофрие, что это «может быть, ошибка», вам ответил советник Заремы Франко Камоцци: «То, что они делают против Кофрие – это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке». Как отреагировали его слова?

– Начнем с того, что мои слова были неправильно интерпретированы журналистами. Я как раз призывал не считать это ошибкой, в видеоинтервью это достаточно понятно.

Считаю, надо дать время игроку адаптироваться в команде и проявить себя – учитывая то, что хейт по поводу Кофрие пошел еще до того, как он появился у нас и приступил к тренировкам.

Надеюсь, игрок ответит на поле всем тем, кто оценивал этот трансфер негативно, – сказал Мележиков.