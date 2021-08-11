Ломовицкий извинился за матч с «Легией»: «Понимаю цену своей ошибки, я вообще не вошел в игру. Люблю «Спартак» и работаю на пределе»

Полузащитник «Спартака» извинился перед болельщикам за поражение в матче 1-го тура с «Легией» (0:1).

«Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провел ужасно. Я вообще не вошел в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжелое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб, работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось», – сказал Ломовицкий.

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