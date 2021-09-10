Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но не получилось. В «Спартаке» огромные контракты»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что просил руководство польского клуба в 2020 году подписать хавбека Александра Ломовицкого.

– Будет ли матч в России шансом проявить себя? Ни для кого не секрет, что это место, которое вас как бы тянет.

– Это интересный рынок. Любой желающий может проявить себя. До сих пор помню встречу молодежной сборной с Россией в Екатеринбурге. Мы сыграли вничью 2:2. Против нас играли четыре спартаковца. В воротах был Максименко. На поле играли Умяров, Рассказов и Ломовицкий.

Последний – интересный игрок, который умеет играть в атаке. Могу сказать, что просил подписать его. Это было сразу после того, как я присоединился к «Легии». Но давайте посмотрим правде в глаза... Контракты у «Спартака» огромные. Поговорили, было приятно, но не вышло. Сейчас он запасной в «Спартаке», хотя недавно появился на поле на несколько минут, – сказал тренер.