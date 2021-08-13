«Не позорьте «Спартак». Одна за «Шахтер», второй за «Динамо», а мы за клуб без этого срама». Фанаты – Федуну и Зареме

В 4-м туре принимает «Урал» (1:0, первый тайм).

Болельщики московской команды выразили недовольство событиями, происходящими в команде, проскандировав несколько раз: «Не позорьте «Спартак».

Также прозвучали строчки, адресованные владельцу клуба и его супруге Зареме Салиховой: «Одна за «Шахтер», второй за «Динамо», а мы за «Спартак» без этого срама».

Помимо кричалок фанаты использовали для выражения своего мнения баннеры. «Критика глаза и уши режет?» – написано на одном из них, обращенном к футболистам, выступающим под номерами 7 ( ) и 9 ( ).

«Пока вся команда слушала выкрики, (Ломовицкий, и Рассказов) сбежали в раздевалку от критики», – отмечено на другом.

Хоть один человек за воротами сможет объяснить почему на баннере футболка с номером 9? Какие у кого вопросы к Понсе?Позорище. pic.twitter.com/IYp89S8ywC — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) August 14, 2021

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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