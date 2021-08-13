«Не позорьте «Спартак». Одна за «Шахтер», второй за «Динамо», а мы за клуб без этого срама». Фанаты – Федуну и Зареме

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В 4-м туре РПЛ «Спартак» принимает «Урал» (1:0, первый тайм).

Болельщики московской команды выразили недовольство событиями, происходящими в команде, проскандировав несколько раз: «Не позорьте «Спартак».

Также прозвучали строчки, адресованные владельцу клуба Леониду Федуну и его супруге Зареме Салиховой: «Одна за «Шахтер», второй за «Динамо», а мы за «Спартак» без этого срама».

Помимо кричалок фанаты использовали для выражения своего мнения баннеры. «Критика глаза и уши режет?» – написано на одном из них, обращенном к футболистам, выступающим под номерами 7 (Александр Соболев) и 9 (Эсекиэль Понсе).

«Пока вся команда слушала выкрики, (Ломовицкий, Айртон и Рассказов) сбежали в раздевалку от критики», – отмечено на другом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Баннер фанатов «Спартака» на игре с «Уралом»

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