Рассказов о шансах «Спартака» на плей-офф ЛЕ: «Неправильно думать, что все кончено. Тогда зачем вообще играть?»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился мыслями после поражения от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
– «Спартак» потерял шанс на выход из группы?
– Соперники сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно. Думать, что все кончено – это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.
– Что произошло с командой во второй половине второго тайма?
– Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать.
– Ты согласен с тем, что кричат болельщики?
– Трибуны могут говорить свое мнение.
– Что сказал Витория?
– Ничего, завтра будем обсуждать игру.
– Как наладить контакт с трибунами?
– Мы всегда готовы идти на контакт с болельщиками. Наша задача – выходить на поле и играть. Это надо не у меня спрашивать. Проблема большая, и такой результат.
– «Легия» чем-то удивила?
– Она выиграла. У нас были моменты, были ошибки у их вратаря, которые могли привести к голу. Но ошибся я. Исправиться уже не было времени.
– Что скажешь о словах Гатагова про легкие сборы?
– Это люди, которые находятся в стороне от клуба. Я не знаю эту информацию. Я проходил сборы, они были отличные.
– Что с Зобниным?
– Не знаю, у него проблемы какие-то. Завтра МРТ покажет, – сказал Рассказов.
Николай Рассказов: «Моя ошибка решила исход матча с «Легией». Мне очень жаль»