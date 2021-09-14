Рассказов о шансах «Спартака» на плей-офф ЛЕ: «Неправильно думать, что все кончено. Тогда зачем вообще играть?»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился мыслями после поражения от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа .

– потерял шанс на выход из группы?

– Соперники сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно. Думать, что все кончено – это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.

– Что произошло с командой во второй половине второго тайма?

– Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать.

– Ты согласен с тем, что кричат болельщики?

– Трибуны могут говорить свое мнение.

– Что сказал Витория?

– Ничего, завтра будем обсуждать игру.

– Как наладить контакт с трибунами?

– Мы всегда готовы идти на контакт с болельщиками. Наша задача – выходить на поле и играть. Это надо не у меня спрашивать. Проблема большая, и такой результат.

– чем-то удивила?

– Она выиграла. У нас были моменты, были ошибки у их вратаря, которые могли привести к голу. Но ошибся я. Исправиться уже не было времени.

– Что скажешь о словах Гатагова про легкие сборы?

– Это люди, которые находятся в стороне от клуба. Я не знаю эту информацию. Я проходил сборы, они были отличные.

– Что с Зобниным?

– Не знаю, у него проблемы какие-то. Завтра МРТ покажет, – сказал Рассказов.

Николай Рассказов: «Моя ошибка решила исход матча с «Легией». Мне очень жаль»