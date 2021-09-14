Соболев проигнорировал журналистов после «Легии»: «На федеральном канале говорят то, чего не было. Поэтому я не общаюсь»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался общаться с журналистами после поражения от «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

– Саня, «коней» порвем?

– На федеральном канале говорят то, чего не было. Поэтому я не общаюсь, – сказал Соболев, проигнорировав дальнейшие вопросы, а затем закрыв дверь машины.

Вероятно, речь идет о том, что журналист «Матч ТВ» Антон Анисимов, комментируя один из баннеров фанатов «Спартака», заявил, что болельщики встретили одного из футболистов клуба в ночном клубе.

Тогда Анисимов уточнил, что речь, скорее всего, идет об Александре Соболеве.

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