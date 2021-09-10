Барриос прилетел к «Зениту» в Лондон. Он сможет сыграть с «Челси»

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Вильмар Барриос Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет выйти на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он уже прибыл в Лондон.

Тренер Сергей Семак вчера сообщал, что колумбиец не прилетел из-за действующего законодательства и коронавирусных ограничений.

«Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС, клуб сумел привезти Барриоса в Лондон – футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовится к игре вместе с командой», – сказали в пресс-службе «Зенита».

«Челси» и «Зенит» сегодня встретятся в Лондоне, начало – в 22:00 по московскому времени.

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