Сергей Семак: «У «Челси» нет слабых мест. Один из сильнейших клубов в Европе сейчас»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Челси», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Победа «Челси» в чемпионов оказывает дополнительное влияние на игроков? О чем говорит их победа?

– Это говорит о силе команды. Сейчас они – один из самых сильных клубов в Европе.

– Изучали ли отдельно игру Лукаку?

– Нет, будем сегодня вечером более подробно изучать и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало.

Сейчас главная задача – восстановиться, сегодня и завтра будет возможность поближе познакомиться с соперником.

– Прилетел ли Барриос? Кто точно не сможет сыграть?

– Пока нет. Он не может прилететь по действующему законодательству. Не прилетели Караваев, Оздоев и Ловрен. Они точно не сыграют.

У Барриоса есть шанс, есть постановление, по которому определенная категория граждан может пересечь границу завтра после четырех утра.

Это необычная ситуация. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты с дисквалификациями, отъездами. Страдают игроки, это нехорошо.

– Какие слабые места видите у «Челси»?

– Нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов. Хорошо укрепились, думаю, будут двигаться только вперед.

– Завтра вас устроит ничья или только победа?

– Каждая команда старается победить. Нам нужно сделать максимально возможное для победы.

– Ставило ли руководство клуба перед вами задачу выйти из группы?

– Не было разговора по поводу целей и задач.

– Учитывая проблемы в центре поля, не думали ли о выходе в эту зону Тимощука?

– У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их.

– Определились ли с тем, кто завтра сыграет в воротах?

– Посмотрим, еще есть сутки до игры. Есть предыгровое занятие.

– Не думали перейти на трех центральных защитников, как два года назад с «Лионом»? Или, учитывая отсутствие четвертого центрального защитника, такой вариант вообще не рассматривается?

– У нас не хватает двух защитников из обоймы: Ловрена и Караваева, не хватает Барриоса.

У нас есть определенные мысли. Сегодня оценим состояние игроков, примем решение ближе к матчу, – отметил Семак.