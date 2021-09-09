Клубы АПЛ хотят использовать бразильцев в ближайших матчах. Бан ФИФА могут отменить, идут переговоры

Бразильские игроки АПЛ имеют шансы сыграть в ближайших матчах чемпионата в эти выходные.

На этой неделе ФИФА запретила восьми футболистам , , , , «Эвертона» и играть за клубы в течение 5 дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Командам запретили задействовать игроков в матчах под угрозой санкций . Наказание связано с тем, что клубы АПЛ отказались отпускать бразильцев сборную.

Чиновники и руководители футбольных федераций ведут сейчас переговоры об отмене запрета. В частности, и , также настаивавшие на 5-дневном запрете играть, свои требования отозвали.

Бразилия пока не отказывалась от претензий, однако, как сообщает The Telegraph, договоренность в этом вопросе более чем реальна.

Между собой клубы уже договорились, что не будут предъявлять друг другу претензий, если кто-то из них проигнорирует запрет на использование футболиста.

Во избежание дальнейших конфликтов между клубами и футбольными федерациями правительство Великобритании может пообещать странам Южной Америки, что футболисты без каких-либо ограничений будут отпущены в национальные команды в октябре.

Также отмечается, что ФИФА может уже сегодня объявить о том, что запрет снимается с футболистов.

Помимо южноамериканцев из , ФИФА также запретила играть представителям из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Они пропустят матчи с в и с «Челси» в Лиге чемпионов.