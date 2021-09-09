Клубы АПЛ хотят использовать бразильцев в ближайших матчах. Бан ФИФА могут отменить, идут переговоры

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Бразильские игроки АПЛ имеют шансы сыграть в ближайших матчах чемпионата в эти выходные.

На этой неделе ФИФА запретила восьми футболистам «Ливерпуля», «Сити», «МЮ», «Челси», «Эвертона» и «Лидса» играть за клубы в течение 5 дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Командам запретили задействовать игроков в матчах под угрозой санкций ФИФА. Наказание связано с тем, что клубы АПЛ отказались отпускать бразильцев сборную.

Чиновники и руководители футбольных федераций ведут сейчас переговоры об отмене запрета. В частности, Мексика и Парагвай, также настаивавшие на 5-дневном запрете играть, свои требования отозвали.

Бразилия пока не отказывалась от претензий, однако, как сообщает The Telegraph, договоренность в этом вопросе более чем реальна.

Между собой клубы уже договорились, что не будут предъявлять друг другу претензий, если кто-то из них проигнорирует запрет на использование футболиста.

Во избежание дальнейших конфликтов между клубами и футбольными федерациями правительство Великобритании может пообещать странам Южной Америки, что футболисты без каких-либо ограничений будут отпущены в национальные команды в октябре.

Также отмечается, что ФИФА может уже сегодня объявить о том, что запрет снимается с футболистов.

Помимо южноамериканцев из АПЛ, ФИФА также запретила играть представителям «Зенита» из Бразилии Малкому и Клаудиньо. Они пропустят матчи с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов.

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