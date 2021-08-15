Ули Хенесс: «Барселона» фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили»

Почетный президент «Баварии» поделился мнением о финансовой ситуации в «Барселоне».

фактически разорена! Если бы дело было в Германии, то ее бы уже обанкротили, с ней разбирался бы соответствующий суд.

«Барселона» больше не является для нас образцом для подражания. Давид Алаба, например, однажды сказал мне: «Я по-прежнему мечтаю играть в «Барселоне».

Тогда я сказал ему: «С кем ты хочешь вести переговоры? С президентом или с конкурсным управляющим (назначается в случае банкротства – прим. Sports.ru)?». Это не может быть решением.

Я также за то, чтобы идти до конца. В тот момент, когда все это уже невозможно рефинансировать, нужно сказать: «Нет!» и «Тогда я не выиграю Лигу чемпионов!» – сказал Хенесс.

Общий долг «Барселоны» – 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20-25% меньше