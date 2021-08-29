Погба хочет продлить контракт с «МЮ». На его решение повлияло яркое возвращение Роналду

Полузащитник Поль Погба склоняется к тому, чтобы заключить новое соглашение с .

28-летний француз в июне 2022 года может стать свободным агентом, но на его решение остаться в манкунианском клубе повлияло яркое возвращение в команду форварда , сделавшего дубль в субботнем матче с «Ньюкаслом» (4:1), сообщает The Athletic.

Ожидается, что в переговорах между Погба и «Манчестер Юнайтед» наступит прогресс.

Сам хавбек в матче с «Ньюкаслом» сделал 2 голевые передачи, и теперь в 4 играх сезона на его счету 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что на Погба претендуют «Реал» и его бывший клуб – «Ювентус».