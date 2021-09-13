Семак о «Зените»: «Не думаю, что мы усилились существенно. Нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Станислав Крицюк Клаудиньо Родригес Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об изменениях в составе по сравнению с прошлым сезоном, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Стал ли «Зенит» сильнее по сравнению с прошлой Лигой чемпионов? Удовлетворены ли вы кадровым усилением?

– Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришел новый игрок, два, если берем вратарскую позицию. У нас нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо. Наверное, со стороны виднее, стали ли сильнее или слабее.

Каждый тренер перед окном ставит задачи, чтобы команда становилась сильнее. Но это не всегда получается, не только желание тренера имеет значение, но и возможности клуба. Существенных изменений у нас не произошло.

– Учитывая прошлогоднее выступление «Зенита» в Лиге чемпионов, сейчас чувствуете дополнительное давление? Или при такой группе его нет?

– Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы должны приложить все усилия, чтобы играть как можно лучше, – сказал тренер.

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