Марк Кондратюк выступит на Nebelhorn Trophy. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.
Его фамилия появилась в списке участников на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ранее стало известно, что чемпион Европы Дмитрий Алиев пропустит соревнования в Германии.
Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.
Как устроен дополнительный отбор фигуристов на Олимпиаду-2022? У России максимум квот, но в мужском катании одну еще можем потерять