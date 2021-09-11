Марк Кондратюк выступит на Nebelhorn Trophy. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании

Российский фигурист выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

Его фамилия появилась в списке участников на сайте Международного союза конькобежцев ( ).

По итогам соревнований определится, сможет ли сборная России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в .

Ранее стало известно, что чемпион Европы Дмитрий Алиев пропустит соревнования в Германии.

Турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.

Как устроен дополнительный отбор фигуристов на Олимпиаду-2022? У России максимум квот, но в мужском катании одну еще можем потерять