Куйперс из Нидерландов, итальянец Риццоли и серб Мажич – претенденты на пост главы департамента судейства РФС

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Никола Риццоли Бьорн Куйперс Виктор Кашшаи Милорад Мажич Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны кандидаты на пост главы департамента судейства РФС.

Вместо ушедшего Виктора Кашшаи могут назначить Бьорна Куйперса из Нидерландов, итальянца Николу Риццоли или серба Милорада Мажича, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что вероятность назначения Куйперса выше, чем у остальных претендентов.

48-летний Куйперс завершил карьеру арбитра в августе. Он работал на финале Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Также в его карьере были финал Лиги чемпионов в 2014 году (играли «Реал» и «Атлетико») и два финала Лиги Европы.

Мажич в последние месяцы руководит арбитрами на Кипре. Сообщалось, что он начал учить русский язык.

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