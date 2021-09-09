Марио Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную. И Путина за гражданство РФ»

Защитник Марио Фернандес объяснил решение завершить карьеру в сборной России.

– Марио, почему ты решил завершить карьеру в сборной России?

– После чемпионата Европы я стал думать об этом, разговаривал со своей семьей, советовался с женой, много молился.

Я проговорил этот момент и с Романом Юрьевичем Бабаевым, уведомил его о своем решении. Но после смены тренерского штаба сборной решил помочь ребятам в сентябрьских матчах.



Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее, который предполагает еще три года карьеры.



– Ты обсуждал свое решение с главным тренером сборной Валерием Карпиным?

– Конечно. Я бы никогда не ушел из сборной, если бы не согласовал решение с тренером команды. Я объяснил свою позицию Карпину.

И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде.



– Какой момент в сборной будешь помнить до конца жизни?

– Все матчи в форме сборной были важными для меня, начиная с первого товарищеского против московского «Динамо», я тогда еще и гол забил, и до последней игры против хорватов.



Но четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент для меня, в какой-то степени экстраординарный. Эта игра навсегда останется в моей памяти. Испытал неповторимые, особенные эмоции.



– Четвертьфинал ЧМ-2018 – пик твоей карьеры?

– В сборной – да. Все футболисты мечтают выступить на мундиале. А в данном случае он еще и проходил в России, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом. Сборная никогда так далеко не доходила на этом турнире.



– Ни разу не пожалел, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии?

– Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.



Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился.

Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям.

Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде – партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду! – сказал 30-летний бразилец.

«115-я минута. Подача Дзаги. Я выпрыгиваю… Помните, как это было?» Открытое письмо Марио Фернандеса после ухода из сборной