Директор «Рубина»: «Лимит надо максимально смягчать или отменять. Нужно иметь до 14 иностранцев тем, кто ставит высокие задачи»

Спортивный директор высказался за изменение действующего лимита на легионеров в РПЛ.

– Позиция у «Рубина» – лимит нужно полностью отменять. Лично у вас такая же?

– Да, конечно. Просто мы в клубе стремимся к планированию, и он очень сильно влияет на нашу структурную работу.

Лимит надо максимально смягчать или вовсе отменять – вот такая у нас позиция.

– Появлялись сообщения, что «Рубин» – единственный клуб РПЛ, который выступал за полную отмену. Потом это опровергли. Как на самом деле?

– Мы обсуждали эти вещи с большим количеством коллег. Ведь существует много вариаций этих изменений, с каждой из которых кто-то может быть согласен или нет.

Мы считаем, что отмена лимита никак не сможет негативно повлиять на конкуренцию среди россиян. Это будет только в позитив. Аналитическая работа, которая была нами проведена, доказывает, что раньше количество иностранцев редко переваливало за 12 человек. Мы выступаем за примерно эту же цифру.

То, как будет лимит выглядеть в итоге, – еще нужно проработать. Но мы думаем, что тем командам, которые ставят высокие задачи, нужно иметь в заявке до 14 иностранцев. Все равно все играть одновременно не будут.

И я с трудом себе представляю, как во всех 16 клубах лиги все 11 игроков одновременно будут выходить иностранцы. Это просто невозможно, – сказал Яровинский.

Что говорили о лимите до Путина: за отмену Дюков и клубы РПЛ, против – Мутко, президент «Урала» и Колосков